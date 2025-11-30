La China Suárez y Mauro Icardi cumplieron su primer aniversario
El jugador y la actriz celebraron su amor en las redes
La China Suárez y Mauro Icardi compartieron en redes sociales una publicación celebrando su primer aniversario. Ella publicó un carrusel de imágenes acompañado por la frase: “Feliz primer año, mi amor”, donde se la ve posando con una caja enorme de rosas rojas y mostrando el anillo que le regaló Icardi. En el fondo aparece una decoración navideña y, en una de las fotos, ambos se muestran abrazados y posando juntos.
