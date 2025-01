Y en otro capítulo de este culebrón que tiene en vilo a todo un país, la China Suárez vuelve a ser protagonista. No solo utilizó sus redes sociales para desmentir el rumor de embarazo que difundió Yanina Latorre, sino que ahora reposteo un video de un usuario de TikTok. Este usuario compartió la letra de una de sus canciones junto a un video, y la China eligió una parte muy especial para destacar en sus historias de Instagram.



La frase que reposteo decía: “Si yo hablara, te tendrías que ir del país”. Esto despertó la intriga de todos. ¿Será un mensaje dirigido a Wanda Nara o a Yanina Latorre?



No te pierdas VisionShow, porque este drama promete seguir dando que hablar con nuevos capítulos que parecen no tener fin.

Mirá el video en el siguiente link:https://www.instagram.com/p/DE58PdjMpH3/