El festejo se realizó a bordo de un yate que navegó por el Bósforo y reunió a su círculo más cercano.

En la celebración estuvieron presentes sus hijos, su madre Marcela Riveiro, amigos y también Mauro Icardi junto a su familia, quienes compartieron una velada especial que comenzó con un paseo por el estrecho que atraviesa la ciudad turca. Durante la navegación, los invitados brindaron y disfrutaron de las vistas de uno de los lugares más emblemáticos de Estambul.

Las imágenes que trascendieron del festejo muestran distintos momentos de la celebración, desde abrazos familiares hasta el momento en que la actriz sopló las velitas de su torta. El futbolista acompañó a la actriz durante toda la noche y se mostró muy cercano a su entorno familiar.

La fiesta continuó luego en un espacio privado con decoración especial, globos en forma de corazón y una mesa preparada para el cumpleaños, en una noche que combinó un clima íntimo con el paisaje nocturno del Bósforo.





