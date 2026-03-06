En el marco de la interna del Partido Justicialista de General Pueyrredon, distintos sectores del movimiento obrero organizado manifestaron su acompañamiento a la Lista 6 que impulsa la candidatura de Adriana Donzelli a la presidencia del PJ local. El respaldo proviene de la CGT Regional Mar del Plata–Batán, de la CTA de los Trabajadores y de la CTA Autónoma, que participaron de un encuentro sindical realizado en la sede del Sindicato de Obreros Navales (SAON).

Ads

Puede interesarte

La actividad contó con la presencia de la candidata Adriana Donzelli y del ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa. Durante su participación, el funcionario provincial expresó su respaldo a la candidatura y dejó en claro que la Lista 6 es la que cuenta con el acompañamiento del gobernador bonaerense en esta interna partidaria. El encuentro fue impulsado por dirigentes sindicales entre los que se encuentran José Luis Rocha, Miguel Guglielmotti y Juan Domingo Novero, referentes de la CGT y de las 62 Organizaciones Peronistas.

Durante la reunión, representantes de distintos gremios y agrupaciones del ámbito laboral manifestaron su acompañamiento a la propuesta política de Donzelli en la disputa interna del justicialismo local. El espacio busca fortalecer la articulación entre el movimiento obrero y la conducción partidaria en el distrito.

Ads

Entre las organizaciones presentes se destacaron SMATA, STIGAS, SICAMM, SAON, UPCN, SIMAPE, UOM, Asociación de Capitanes, Camioneros, Luz y Fuerza, SADOP, UTEP, Pasteleros, Centro de Patrones, CEPAMAR, SUTPA y SADRA, además de agrupaciones de empleados de comercio, municipales, jerárquicos de comercio, madereros y trabajadores de la salud pública.

Por parte de las centrales sindicales también participaron la CTA de los Trabajadores, representada por su secretaria general Graciela Ramundo, y la CTA Autónoma, cuyo secretario general es Ezequiel Navarro, junto a gremios como ATE, Judiciales, SUTEBA, AMS, Luz y Fuerza Mar del Plata, ADUM y CICOP.

Ads

En ese contexto, Donzelli destacó la construcción colectiva que respalda su candidatura y afirmó: “La historia de lucha conjunta, de unidad que venimos construyendo en Mar del Plata frente a las políticas de ajuste, hace que esta construcción sea producto de toda esa trayectoria compartida y del saber unirnos para afrontar los tiempos más difíciles, en defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo en general”.

También estuvieron representados APDFA, ATRACC, UTEDYC, el Sindicato de la Carne, Viajantes, Guardavidas, SIPRE, SUTIAGA y la Agrupación Bancaria, entre otros sectores del movimiento sindical que expresaron su respaldo a la Lista 6 en el proceso interno del PJ.