La “mesa chica” de la principal central obrera se dará cita a las 15:00 horas en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en el microcentro porteño, para evaluar la situación y definir nuevas medidas de fuerza ante el inminente tratamiento de la reforma en el Senado de la Nación, este viernes.

Ads

El encuentro fue convocado por los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, dirigentes históricos de la CGT, y contará con la presencia de Andrés Rodríguez, titular de los empleados estatales, quien suele actuar como mediador entre las diferentes posturas internas.

El Comité Ejecutivo de la CGT encara la reunión con la presión de varios sectores sindicales, que consideran insuficiente la respuesta del movimiento obrero frente a la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados (lo que significó ya cuatro paros generales durante la gestión del presidente Javier Milei) y temen que la norma, cuando alcance su sanción definitiva, impacte negativamente en los derechos laborales.

Ads

En paralelo, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), una agrupación sindical de perfil más combativo, anunció una movilización para este viernes a partir del mediodía, coincidiendo con la sesión en la Cámara alta donde se debatirá el proyecto. A esa convocatoria se sumará un paro nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que integra el FreSU junto a gremios como la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y las dos vertientes de la CTA.

La CGT, por su parte, no descarta que además de la movilización y de un eventual nuevo paro, pueda impulsar acciones judiciales contra los artículos de la reforma que considera inconstitucionales, como limitaciones al derecho de huelga, y prepara estrategias para hacer “pagar el costo político” a los senadores que respalden la iniciativa oficialista, especialmente aquellos del peronismo.

Ads

Se espera que, tras la reunión de este miércoles, la CGT anuncie su estrategia para los próximos días, en un escenario que podría marcar un nuevo capítulo de la relación entre el sindicalismo y el poder político en Argentina.