La Confederación General del Trabajo se moviliza esta tarde (15 horas) a Plaza de Mayo en la previa del 1° de mayo, en una jornada que funciona como fuerte señal política contra la gestión de Javier Milei. Desde el mediodía comenzaron a concentrarse columnas sindicales en distintos puntos del centro porteño, mientras que el acto principal está previsto para la tarde, con presencia de los principales referentes gremiales.

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El eje de la protesta gira en torno al rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, a la que los sindicatos consideran regresiva en materia de derechos. A eso se suma el malestar por la pérdida del poder adquisitivo, el impacto de la inflación y el ajuste económico, en un contexto donde las paritarias no logran recomponer los salarios frente al aumento del costo de vida.

Durante el acto se espera la lectura de un documento con fuertes críticas a la política económica oficial y advertencias sobre el rumbo del empleo en la Argentina. No se descarta que la central obrera avance con nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas, en caso de no haber cambios en la estrategia del Ejecutivo.

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En paralelo, el Gobierno dispuso un importante operativo de seguridad en la zona de Plaza de Mayo, con vallados y controles para ordenar la circulación y prevenir incidentes. La jornada se desarrolla bajo estricta vigilancia, en un clima de tensión política que podría escalar de cara a futuras protestas.

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