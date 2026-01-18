La Confederación General del Trabajo (CGT) intensificó su accionar ante el inminente tratamiento de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Con una estrategia que combina gestión política y participación técnica, la central obrera comenzó una ronda de contactos con gobernadores y dispuso la presencia de sus equipos jurídicos en el Senado.

Ads

Desde la conducción sindical explicaron que el objetivo es llevar su postura a cada distrito del país y advertir sobre los puntos del proyecto que consideran perjudiciales para los trabajadores. “La idea es ir a cada provincia”, señalaron referentes gremiales, al confirmar encuentros con mandatarios provinciales en las próximas semanas.

En paralelo, la CGT resolvió enviar a sus abogados laboralistas a las comisiones del Senado donde ya se iniciaron reuniones de carácter técnico. La intención es participar del debate previo y plantear observaciones sobre la redacción de los artículos antes de que el proyecto llegue al recinto.

Ads

La reforma laboral es uno de los ejes centrales de la agenda legislativa del oficialismo y genera fuertes tensiones con el movimiento sindical. Desde la CGT sostienen que la iniciativa podría implicar retrocesos en derechos adquiridos, por lo que consideran clave intervenir en todas las instancias posibles del proceso legislativo.

Con esta doble vía de acción, territorial y parlamentaria, la central obrera busca consolidar apoyos políticos y ganar margen de negociación en un escenario que anticipa un debate intenso en el Congreso y un fuerte impacto en el mapa laboral del país.

Ads