La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció este jueves que se movilizará a Plaza de Mayo el próximo jueves para manifestar su rechazo al proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno y enviado al Congreso. La decisión fue tomada en una reunión de la mesa chica, en la que la dirigencia sindical analizó el contenido del texto y sus posibles efectos sobre los trabajadores.

La conducción integrada por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello resolvió avanzar con una manifestación pública pese a que el proyecto no introduce cambios directos sobre la estructura sindical. Sin embargo, la central considera que la iniciativa abre la puerta a modificaciones que impactan en derechos adquiridos y en mecanismos de representación laboral.

El punto más discutido es el régimen de retención de cuotas sindicales. La propuesta establece que los empleadores podrán actuar como agentes de retención únicamente si existe consentimiento expreso del trabajador y un acuerdo entre las partes, además de una autorización de la Secretaría de Trabajo. Este esquema, según la CGT, podría debilitar el financiamiento de los gremios.

El texto también señala que cualquiera de las partes podrá dar de baja la autorización con 30 días de anticipación, lo que para el sindicalismo representa una señal de inestabilidad hacia las organizaciones y un retroceso respecto del sistema vigente.

La protesta se perfila como la primera gran demostración de fuerza de la central sindical desde la asunción del nuevo Gobierno, en un contexto de fuerte debate legislativo y con sectores gremiales que anticipan un calendario de medidas si avanza la reforma sin modificaciones.

La CGT prepara ahora la logística de la movilización y el mensaje político que llevará a Plaza de Mayo, mientras continúa el análisis del proyecto en el Congreso. Se espera que en los próximos días definan si la protesta incluirá actos, documentos o una nueva advertencia pública hacia el Ejecutivo.

Fuente: TN