La Confederación General del Trabajo se movilizó a Plaza de Mayo en la antesala del Día del Trabajador con un discurso marcado por cuestionamientos al Gobierno y advertencias sobre el escenario social. En el acto central, los referentes sindicales coincidieron en endurecer el tono frente a las políticas económicas y laborales.

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Uno de los momentos más fuertes fue cuando el dirigente Octavio Argüello lanzó: “Se terminó la paciencia, señor Presidente”, en referencia directa a Javier Milei. La frase sintetizó el clima del acto y el malestar del sector gremial frente a la pérdida del poder adquisitivo y las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

Durante la jornada también se dio lectura a un documento en el que se advirtió sobre el impacto del ajuste, el deterioro del empleo y la necesidad de defender los derechos laborales. Bajo la consigna “El trabajo es con derechos o es esclavo”, la central obrera buscó fijar una postura clara frente al rumbo económico.

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Además del contenido del discurso, la movilización dejó abierta la puerta a una posible escalada del conflicto. Desde distintos sectores de la CGT no descartaron avanzar con nuevas medidas de fuerza, incluido un paro general, en caso de que no haya cambios en la política oficial.

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