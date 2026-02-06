Ads

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que llevará a cabo una movilización frente al Congreso de la Nación el próximo miércoles a partir del mediodía en coincidencia con el inicio del debate en el Senado sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno.

La decisión fue tomada en una reunión del Consejo Directivo de la central sindical, que estuvo marcada por fuertes diferencias internas entre quienes apoyaban una protesta sin medidas de fuerza y los sectores que querían convocar a un paro general.

Finalmente, la CGT confirmó que no llamará a una huelga nacional como reclaman los gremios más combativos, aunque cada sindicato puede decidir cesar actividades de manera parcial si lo considera necesario para facilitar la participación en la concentración frente al Congreso.

Los dirigentes sindicales sostienen que la movilización será una forma de expresar su rechazo al proyecto oficial, actualmente en discusión en el Senado, que consideran un ataque a los derechos de los trabajadores.

La estrategia elegida refleja el debate interno dentro de la CGT entre quienes priorizan mantener canales de diálogo y negociación política, y quienes impulsan acciones más contundentes ante lo que consideran un avance sobre conquistas laborales históricas.

La protesta está prevista para el miércoles desde el mediodía en la Plaza del Congreso, mientras sigue en agenda el tratamiento de la reforma laboral en el Parlamento.