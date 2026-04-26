La Confederación General del Trabajo confirmó que se movilizará el próximo 30 de abril y endureció su discurso contra el Gobierno, al advertir que el nivel de confrontación podría intensificarse en las próximas semanas.

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La decisión se da en la previa del Día del Trabajador y apunta a marcar presencia en las calles con una convocatoria amplia que incluirá a gremios de distintos sectores, organizaciones sociales y espacios afines al sindicalismo tradicional.

Desde la conducción cegetista cuestionaron con dureza la política económica impulsada por la administración de Javier Milei, al sostener que el ajuste impacta de lleno en los salarios, el empleo y las condiciones de vida. En ese marco, alertaron sobre el deterioro del poder adquisitivo y las dificultades para sostener acuerdos paritarios.

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La protesta tendrá como epicentro la Plaza de Mayo, donde se espera una fuerte concentración. Además del reclamo salarial, el eje estará puesto en la defensa de los derechos laborales y el rechazo a medidas oficiales que, según los dirigentes, afectan a los trabajadores.

En paralelo, desde la central deslizaron que podrían profundizarse las medidas de fuerza si no hay cambios en el rumbo económico, lo que abre la puerta a un escenario de mayor conflictividad en el corto plazo.

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La movilización se inscribe en una serie de acciones que la CGT viene desarrollando en los últimos meses, en un contexto de creciente tensión entre el sindicalismo y el Gobierno nacional.

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