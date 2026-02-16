La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció este lunes la convocatoria a un paro general de 24 horas que tendrá lugar el día en que la Cámara de Diputados discuta el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.

La medida fue definida en una reunión virtual de su Consejo Directivo, en la que se acordó realizar una huelga sin movilización callejera y concentrarse en la paralización de actividades.

El sindicato logró el respaldo de gremios del transporte, como la Unión Tranviarios Automotor (UTA), lo que implicará que servicios de colectivos, trenes y subtes no funcionen durante toda la jornada de paro, afectando fuertemente la circulación en el país.

La huelga se organiza como respuesta al avance del proyecto laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado y que ahora está en carpeta para ser tratado en la Cámara Baja, en una discusión que podría darse este jueves 19 de febrero o, en caso de demoras, la semana siguiente.

Desde la CGT sostienen que la reforma contiene cambios que perjudican derechos de los trabajadores y, por eso, deciden expresarse con esta medida de fuerza.

