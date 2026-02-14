La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió adelantar la reunión de su Consejo Directivo para este lunes, con el fin de analizar y debatir la posibilidad de convocar un paro general de 24 horas. La medida estaría orientada a mostrar un rechazo contundente al proyecto de reforma laboral que el Gobierno planea que la Cámara de Diputados comience a tratar próximamente.

Originalmente, la cúpula sindical había previsto realizar este encuentro más adelante, pero la presión de varios dirigentes que consideran urgente expresar la oposición al proyecto mediante un paro nacional llevó a que la convocatoria se adelantara. Según fuentes sindicales, la intención es definir una postura unificada que refleje la preocupación de los trabajadores por los cambios que plantea la reforma.

El proyecto de reforma laboral, impulsado por el Gobierno, busca modificar aspectos clave del régimen laboral vigente, lo que generó críticas y rechazo entre diferentes sectores sindicales, quienes argumentan que podría debilitar derechos adquiridos y afectar la negociación colectiva. La reunión de la CGT servirá también para coordinar acciones conjuntas con otras organizaciones sindicales que se oponen a la iniciativa y evaluar los tiempos y modalidades de una eventual huelga.

Fuentes del sindicalismo sostienen que, si se decide convocar el paro general, será un mensaje político y social fuerte para los legisladores y para la sociedad, en un momento clave del debate sobre la reforma laboral. La CGT busca, además, garantizar que la medida cuente con adhesión amplia entre los gremios que integran la central y que la acción sea ordenada y segura para los trabajadores.

