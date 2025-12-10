A horas de que el oficialismo active el debate parlamentario de la reforma laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) endureció su diagnóstico sobre el rol del Consejo de Mayo y cuestionó el “sesgo ideológico” que, según la central obrera, marcó el trabajo encabezado por Federico Sturzenegger. Para sortear ese cuello de botella, en paralelo, abrió canales de negociación política con Karina Milei y Santiago Caputo, para evaluar eventuales márgenes de acuerdo cuando el texto ingrese al Senado.

El proyecto cegetista para crear un régimen laboral especial para los menores de 30 años, que flexibiliza las condiciones de contratación para fomentar la creación de empleo, es una de las monedas de cambio en esas mesas de negociación política.

El malestar con Sturzenegger quedó al descubierto tras la reunión de este martes, en la que el Consejo de Mayo presentó su propuesta de reformas. La ausencia de Gerardo Martínez —representante del sector de los trabajadores— encendió las especulaciones, pero desde la sede de Azopardo transmitieron que la decisión respondió a un cambio de escenario: consideran que ese espacio perdió centralidad y que las definiciones reales quedaron en manos de los articuladores políticos del Gobierno.

Mientras tanto, la CGT convocó a su Consejo Directivo para este jueves al mediodía, para analizar el articulado completo de la reforma y ordenar la posición con la que ingresará a la discusión legislativa.

El cuestionamiento al Consejo de Mayo

Desde la conducción de la CGT, el Consejo de Mayo nunca funcionó como un ámbito real de construcción de consensos. “El Consejo de Mayo es un consejo consultivo no vinculante, que tuvo seis reuniones en las que nunca se pudo lograr constituir un proyecto de nada, sino que fueron lineamientos planteados a partir del pensamiento y de los objetivos de Federico Sturrzenegger”, aseguraron.

En la CGT señalaron que el presidente del Consejo concentró el poder de definición y que el esquema funcionó como una instancia unilateral. “Él marcaba los puntos de referencia o era quién tenía en sus manos determinar ‘esto sí o esto no’”, explicaron. También recordaron que, en el debut del Consejo de Mayo, se había acordado que solo se presentarían conclusiones consensuadas, algo que —según expresaron— nunca ocurrió. “No hubo consenso de nada, no se pudo lograr. Nunca se escribió la ley ahí, nunca tuvimos la oportunidad de escuchar el articulado de la ley”, afirmaron.

El Consejo de Mayo presentó su informe anual y su paquete de proyectos este martes y Gerardo Martínez se ausentó (Foto: Gobierno).

El malestar se profundizó por la dinámica de trabajo. “Se habló de política tributaria y de modernización o de reforma laboral en forma muy esporádica, marcando los títulos, los objetivos de lo que quería el Gobierno, cosa que la CGT exponía que no estaba de acuerdo”, remarcaron.

El encargado de representar la pata sindical fue Gerardo Martínez, un dirigente del ala dialoguista, que estuvo dispuesto a sentarse en la mesa de negociaciones, bajo la premisa de que la legislación laboral se debe modernizar, para incluir a trabajos que no están contemplados en la ley actual. Pese a su posicionamiento, el líder de la Uocra no participó del último encuentro del año, el que cerró el trabajo del año y presentó las propuestas.

“Martínez no fue porque indudablemente hemos observado que existe un planteo extremadamente ideológico, antisindical, contra los derechos que representan la historia de los trabajadores en la Argentina y los derechos sociolaborales, y el vocero es Federico Sturzenegger y ahí hay un cuadro, una definición extremadamente ideológica”, advirtieron.

El desplazamiento del Consejo y la apertura de nuevos canales

Ante la evaluación de que la reforma laboral quedó definida por fuera del Consejo de Mayo, la central obrera abrió otros “dos capítulos de orden político dentro del Gobierno”. El primero involucra a los operadores parlamentarios que orbitan alrededor de Karina Milei. El segundo, a Santiago Caputo, considerado por la dirigencia sindical como un articulador político con capacidad de ordenar posiciones dentro del oficialismo.

Desde la central interpretan que ambos representan un abordaje distinto al de Sturzenegger. “Se abrieron dos puertas de negociación que tienen una valoración y un ordenamiento político, de análisis político, no ideológico”, detallaron. Esa diferencia explica parte del giro estratégico que adoptó la conducción cegetista en los últimos días.

“Era innecesario ir a la reunión del Consejo de Mayo, porque ya ellos, del lado de Federico, habían planteado un esquema con un proyecto de ley que no era parte de nada de lo consensuado y donde nunca nadie tuvo acceso a un articulado. Era una actitud vedetista que no tenía sentido”, explicaron.

La mesa chica define la estrategia

El jueves al mediodía será el punto más relevante del nuevo itinerario sindical. Ese día, la CGT reunirá a su Consejo Directivo para realizar un análisis integral del proyecto de reforma laboral. La dirigencia espera tener en sus manos el texto final para definir una postura unificada antes de que el Senado inicie el tratamiento.

“Vamos a hacer una reunión de Consejo Directivo el jueves a las 12 y ahí vamos a hacer todo un análisis de la reforma y la postura que va a tomar la CGT con el tema”, anticiparon desde la conducción.

La central obrera encara la discusión con un equilibrio delicado: entre un sector que empuja una respuesta más dura por lo que considera un avance regresivo y otro que apuesta a una negociación política sobre bases concretas. La apertura de nuevos canales con la Casa Rosada apunta justamente a reforzar esta segunda vía. El margen, admiten, dependerá de lo que finalmente envíe el Ejecutivo al Congreso y del espacio que exista para introducir cambios.

La discusión recién empieza, pero la CGT ya marcó su primer límite: no convalidará un esquema que interprete como ideológico y antisindical, y buscará desplazar el centro de gravedad del debate hacia las mesas políticas que, según su lectura, hoy concentran la toma de decisiones.

Fuente: TN