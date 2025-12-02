La investigación contra Sur Finanzas continúa ampliándose y alcanza cada vez a más protagonistas del fútbol argentino. Todo comenzó cuando la DGI detectó movimientos sospechosos en la billetera virtual de la financiera, lo que derivó en una denuncia para revisar cada una de las operaciones realizadas en la plataforma.

A partir de ese punto, los investigadores se encontraron con un patrón que encendió alarmas: varios clubes utilizaron el sistema para desplazar grandes sumas de dinero fuera del circuito bancario tradicional.

San Lorenzo, en plena crisis institucional y económica, figura como la institución que más fondos transfirió: $660 millones. Le siguen Argentinos Juniors, con $200 millones, y Racing Club, que movió más de $100 millones en operaciones fraccionadas.

El dato no pasa desapercibido, ya que Sur Finanzas fue sponsor académico del club de Avellaneda y su cara visible, Ariel Vallejos, afirmó públicamente haber aportado recursos para la institución.

En el Ascenso también aparecen montos relevantes, aunque acordes al tamaño de cada club. Temperley movió más de $4 millones, mientras que Deportivo Morón transfirió casi medio millón. En paralelo, la Justicia investiga si asociaciones civiles y fideicomisos vinculados a clubes como Los Andes, Excursionistas, Defensores de Glew y el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña también utilizaron la plataforma de manera irregular.

El avance judicial tiene un eje central: determinar si Sur Finanzas evadió el Impuesto a los Créditos y Débitos y omitió actuar como agente de liquidación y percepción. Para eso, los investigadores analizan si la financiera operó con cuentas a nombre de sociedades, monotributistas y personas sin capacidad económica que funcionaban como pantallas para canalizar dinero de origen incierto.

Mientras se revisan imágenes, documentación societaria y movimientos financieros de Ariel Vallejos, denunciado por lavado de dinero y evasión, y señalado por su cercanía al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el caso empieza a delinear un mapa más profundo de vínculos entre fútbol, necesidad de liquidez y circuitos financieros paralelos.

A casi una semana de los primeros allanamientos, la causa dejó de ser un expediente aislado y se transformó en una investigación de alcance nacional, donde pueden aparecer nuevos clubes involucrados. Para los investigadores, el flujo de dinero que pasó por Sur Finanzas es “mucho más grande de lo que parecía”.

Fuente: TN