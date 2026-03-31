La investigación judicial por la tragedia sanitaria más grave de los últimos años en Argentina suma nuevos avances, con más pruebas que comprometen a los imputados.

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El juez federal Ernesto Kreplak resolvió ampliar en abril las declaraciones indagatorias de los acusados en la causa por el fentanilo contaminado, un caso que ya acumula 111 fallecidos en distintos puntos del país.

La medida alcanza a un total de 14 imputados, algunos de los cuales permanecen detenidos, y se basa en la incorporación de nuevas evidencias recolectadas en el expediente.

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En paralelo, el Cuerpo Médico Forense finalizó el análisis de 160 historias clínicas, correspondientes tanto a las víctimas fatales como a pacientes que sobrevivieron pero sufrieron secuelas.

El caso es considerado uno de los mayores desastres sanitarios del país y se originó tras la detección de infecciones graves en pacientes que habían recibido este potente analgésico en hospitales, donde se comprobó que algunas partidas estaban contaminadas con bacterias.

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A medida que avanza la investigación, la Justicia busca determinar las responsabilidades en la producción, distribución y control del medicamento, en un expediente que continúa sumando pruebas y podría derivar en nuevas imputaciones.