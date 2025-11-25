El juicio de la Causa Cuadernos tuvo hoy su tercera audiencia de lectura, donde el Tribunal Oral Federal N°7 finalizó el repaso de los descargos de 32 imputados y los aportes de 18 imputados colaboradores. La causa tiene en el centro a la expresidenta Cristina Fernández y otros 85 acusados por presunta corrupción y asociación ilícita entre 2003 y 2015.

Durante la jornada, el tribunal informó que podría haber cambios en la frecuencia y modalidad de las audiencias. La Cámara de Casación ofreció la sala Auditórium de Comodoro Py para continuar el debate, aunque los jueces prefieren usar la Sala de Derechos Humanos del Palacio de Justicia. La decisión final se tomará cuando la Corte responda los pedidos pendientes.

Otro punto relevante fue el apartamiento del empresario Enrique Pescarmona, quien quedó fuera del proceso por incapacidad mental sobreviniente. Un informe del Cuerpo Médico Forense confirmó que padece un deterioro cognitivo severo que le impide afrontar el juicio.

Mientras tanto, el tribunal sigue intentando acelerar el debate, que tiene más de 600 testigos previstos. Para eso, ya sumaron una segunda audiencia semanal y buscan mejoras edilicias y de recursos para sostener un proceso de gran magnitud.

Con esta instancia completada, el juicio avanza hacia la próxima etapa, donde comenzarán las declaraciones testimoniales en una de las causas de corrupción más grandes y complejas de los últimos años.

