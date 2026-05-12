El Gobierno nacional aseguró que mantendrá reuniones con autoridades universitarias luego de la marcha convocada para este martes en Plaza de Mayo, en medio del conflicto por el presupuesto destinado a las casas de estudio públicas.

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Según trascendió tras un encuentro del Ministerio de Capital Humano, el Ejecutivo analiza conformar una comisión de trabajo junto a rectores universitarios para discutir distintas partidas vinculadas al financiamiento, especialmente en instituciones que cuentan con hospitales universitarios.

La convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria se realizará este martes 12 de mayo y contará con la participación de docentes, estudiantes, gremios y autoridades académicas de todo el país. El eje del reclamo continúa siendo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial del sector.

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Desde el Consejo Interuniversitario Nacional y sectores docentes vienen advirtiendo sobre el impacto de la caída de fondos destinados a las universidades públicas, además de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las dificultades para sostener áreas académicas, científicas y hospitalarias.

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