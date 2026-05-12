La Casa Rosada prometió abrir una mesa de diálogo con las universidades tras la movilización
El anuncio se conoció en la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para este martes. El reclamo apunta al financiamiento del sistema educativo y la situación salarial de docentes y no docentes.
El Gobierno nacional aseguró que mantendrá reuniones con autoridades universitarias luego de la marcha convocada para este martes en Plaza de Mayo, en medio del conflicto por el presupuesto destinado a las casas de estudio públicas.
Según trascendió tras un encuentro del Ministerio de Capital Humano, el Ejecutivo analiza conformar una comisión de trabajo junto a rectores universitarios para discutir distintas partidas vinculadas al financiamiento, especialmente en instituciones que cuentan con hospitales universitarios.
La convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria se realizará este martes 12 de mayo y contará con la participación de docentes, estudiantes, gremios y autoridades académicas de todo el país. El eje del reclamo continúa siendo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial del sector.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional y sectores docentes vienen advirtiendo sobre el impacto de la caída de fondos destinados a las universidades públicas, además de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las dificultades para sostener áreas académicas, científicas y hospitalarias.
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