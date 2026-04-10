La iniciativa, impulsada por la Casa Rosada, contempla “la eliminación definitiva de las PASO”, además de modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos y otros aspectos del proceso electoral.

Ads

Según trascendió, el proyecto ya se encuentra en su etapa final y solo restan definiciones técnicas antes de ser girado a la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo reconocen que la propuesta generará resistencias, tanto en la oposición como en sectores aliados que utilizan las primarias para dirimir candidaturas.

En paralelo, el tratamiento legislativo podría enfrentar demoras debido a la agenda parlamentaria y a compromisos internacionales de varios legisladores, lo que podría afectar el ritmo del debate en el Congreso.

Ads

La reforma es parte de un paquete más amplio de iniciativas con las que el Ejecutivo busca modificar el esquema político y electoral, en un contexto de negociaciones clave para conseguir los apoyos necesarios.

Puede interesarte

Ads