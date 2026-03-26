La situación de la Casa del Ángel encendió una fuerte preocupación en la ciudad. Con casi 30 años de trayectoria, el centro de día que brinda contención y terapias a personas con discapacidad mental y motora atraviesa una crisis que pone en riesgo su continuidad.

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En diálogo con El Marplatense, Mary Tadillo explicó: “Es un centro de día para adolescentes y adultos, fundado en 1996 por la Asociación Civil Grupo de los Nobles, un grupo de padres cooperadores de escuelas especiales”. Actualmente, asisten 23 concurrentes de lunes a viernes, entre las 9 y las 17, donde reciben alimentación diaria y acompañamiento profesional.

El espacio cuenta con un equipo de 16 trabajadores, entre terapistas ocupacionales, docentes de talleres (huerta, cocina, danzas, educación física, yoga), psicólogos, orientadoras y personal auxiliar. “Detrás de cada persona que trabaja hay una familia, y detrás de cada concurrente también hay una familia que necesita este lugar”, sostuvo.

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El principal problema hoy es la falta de financiamiento. “La ley de emergencia en discapacidad no se está cumpliendo y no estamos recibiendo los fondos, principalmente de Incluir Salud y IOMA. La situación es crítica”, advirtió Tadillo.

Ante este escenario, ya comenzaron a aplicar medidas de emergencia: reducción de días de atención —pasarán a funcionar lunes, miércoles y viernes— y reorganización interna para sostener el servicio. “No sabemos cuánto tiempo más vamos a poder seguir”, remarcó.

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Para intentar sostenerse, la institución lanzó un pedido de ayuda a la comunidad. Solicitan alimentos no perecederos, artículos de limpieza y colaboración económica para afrontar sueldos y servicios. Además, impulsan iniciativas autogestivas como la elaboración y venta de pizzas y ñoquis desde su taller de cocina.

También difundieron un alias para recibir donaciones: CASADELANGELMDP, a nombre del Grupo de los Nobles, y un número de contacto: 223 688 1254.

En paralelo, solicitaron la intervención del municipio: “Le pedimos al intendente que pueda recibir a las instituciones. No solo Casa del Ángel está en crisis, todas las que trabajan con discapacidad en General Pueyrredón están atravesando una situación muy difícil”.

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El reclamo se da en un momento especial: el próximo 13 de abril el espacio cumplirá 30 años. “No somos de bajar los brazos. Queremos seguir muchos años más, pero hoy necesitamos ayuda urgente”, concluyó.