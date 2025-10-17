La Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se iluminó de rosa durante una semana, en conmemoración del Mes y Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama que se conmemorará este domingo 19, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como se indicó, la fecha fue promovida por la OMS para sensibilizar a la población y a los gobiernos respecto a esta patología. Esta iniciativa busca generar conciencia sobre la enfermedad, su diagnóstico temprano, un tratamiento accesible y oportuno, y la incorporación de cuidados paliativos cuando sea necesario.

El cáncer de mama es una enfermedad que afecta mayormente a las mujeres -constituye la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial-, pero también puede impactar a varones. En la provincia de Buenos Aires, provoca alrededor de 2300 muertes cada año y se estima que se diagnostican alrededor de 8500 nuevos casos anuales.

Para fomentar la detección temprana, la Provincia implementó a partir de este año que, en territorio bonaerense, la edad de la primera mamografía se indicará a partir de los 40 años -diez años antes de lo que se venía haciendo-, con una frecuencia bienal (y según criterio médico) hasta los 75, siempre que se trate de personas sin antecedentes familiares de este tumor.

