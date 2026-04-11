Estados Unidos, Irán y Pakistán mantienen conversaciones trilaterales cara a cara en Islamabad, con delegaciones encabezadas por el vicepresidente estadounidense JD Vance, el presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Qalibaf y el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, en un intento por avanzar hacia un acuerdo de paz en Medio Oriente.

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El encuentro fue confirmado por la Casa Blanca y representa un cambio significativo en la dinámica diplomática reciente, ya que Washington y Teherán pasaron de negociar de manera indirecta a dialogar directamente en una misma mesa.

La delegación de Estados Unidos está integrada por JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, en el marco de un proceso que busca poner fin al conflicto iniciado el 28 de enero tras un bombardeo que provocó la muerte del ex líder supremo iraní Ali Khamenei.

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Las negociaciones enfrentan obstáculos en el terreno, en un contexto de persistentes enfrentamientos entre Israel y Hezbollah en la frontera sur del Líbano. Desde el grupo respaldado por Irán condicionaron el avance del diálogo a un cese del fuego en esa zona y a la liberación de activos bloqueados.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó que el principal objetivo de su país es impedir que Irán desarrolle armamento nuclear. “Un buen acuerdo contemplaría que Irán no tenga un arma nuclear. Es el primer objetivo. No pueden tener armas nucleares, es el 99% de lo que buscamos”, sostuvo.

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El operativo de seguridad en Islamabad se reforzó en las inmediaciones del Hotel Serena, sede de las conversaciones, donde se restringió la circulación en calles cercanas.

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En paralelo, informes de inteligencia de Estados Unidos advierten que China podría haber suministrado materiales de doble uso y componentes electrónicos al régimen iraní, lo que añade tensión al escenario internacional.

Asimismo, Emiratos Árabes Unidos planteó que desbloquear el estrecho de Ormuz -clave para el tránsito de una quinta parte del petróleo mundial- es “una necesidad colectiva” y cuestionó su utilización como herramienta de presión en el conflicto.

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Fuente: con información de Infobae