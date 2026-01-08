La Casa Blanca aseguró hoy que la primera liberación de presos políticos en Venezuela desde la salida de Nicolás Maduro fue posible por la “influencia” ejercida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y no por gestiones internas en Caracas.

“Este es un ejemplo de cómo el presidente está utilizando al máximo su influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y el venezolano”, afirmó la subsecretaria de prensa Anna Kelly en un comunicado oficial difundido por la administración republicana.

La Casa Blanca vinculó la medida a la presión sostenida sobre el gobierno venezolano, en un contexto de tensiones políticas tras el derrocamiento de Nicolás Maduro y el inicio de nuevos acuerdos que buscan estabilizar la situación en el país sudamericano.

En paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó ante el Congreso que la política de Washington hacia Venezuela se basa en una estrategia de fortalecimiento institucional, estabilización económica y control político como herramientas para moldear el futuro de la nación caribeña.

La liberación de presos se produce en un momento en que organizaciones de derechos humanos estiman que aún cientos de personas permanecen detenidas por motivos políticos en el país, y los gobiernos extranjeros, incluida España, han confirmado la salida de algunos nacionales entre los liberados.

La administración Trump reafirmó que continuará aplicando su influencia diplomática y política para obtener avances adicionales en materia de derechos humanos y condiciones de detención en Venezuela, en el marco de sus relaciones bilaterales con el país sudamericano.

Fuente: con información de TN