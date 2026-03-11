Así se encuentran las carnicerías marplatenses hoy.

El kilo de carne picada se consigue desde 14.000 pesos en las carnicerías marplatenses; los cortes estándar rondan los 20.000 o 22.000. Para Osvaldo Quiroga, secretario general del sindicato de la carne, esos precios explican el freno en el consumo: "Los salarios están muy atrasados y la gente se dificulta consumir carne", dijo en declaraciones a este medio.

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Los números nacionales respaldan el diagnóstico. Según la consultora LCG, la carne subió 8% en febrero, el doble del promedio general de alimentos, y acumula una incidencia de 0,55 puntos porcentuales sobre la inflación semanal de marzo.

La inflación de alimentos se ubica en torno al 4% mensual, un máximo en 20 meses, según el mismo relevamiento. A ese cuadro se suma el acuerdo firmado en febrero entre Argentina y Estados Unidos que amplía las exportaciones de carne vacuna a 100.000 toneladas anuales libres de aranceles: un incremento de 80.000 toneladas respecto al volumen vigente que, según economistas, puede presionar aún más los precios internos.

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La temporada de verano no alivió la situación en Mar del Plata. Quiroga reconoció que el turismo siempre genera un piso de demanda, pero evaluó que la de este año "fue muy baja" y quedó por debajo de las expectativas.

Con la temporada terminada, el sindicato anticipa que el aumento del combustible encarecerá los insumos. A nivel nacional, varios frigoríficos redujeron su actividad al mínimo que establece el convenio colectivo: 140 horas mensuales para plantas medianas y 160 para las grandes. Quiroga cifró la pérdida de poder adquisitivo del sector en entre 37 y 38 puntos desde 2023.

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