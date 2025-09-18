En un emotivo acto, la tradicional Caravana de la Primavera fue reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de General Pueyrredon. La ceremonia se realizó este jueves en la sede del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, el lugar donde hace 65 años se inició esta icónica bicicleteada que celebra la juventud y la alegría en Mar del Plata.

El reconocimiento oficial fue otorgado a través de dos instancias: una Ordenanza del Concejo Deliberante y una resolución del Ente Municipal de Turismo y Cultura.

La ordenanza del Concejo no solo oficializó la distinción, sino que también autoriza la instalación de un bicicletero conmemorativo en la Plazoleta Padre Pablo Marinacci, ubicada al pie del Faro. Este espacio será puesto en valor para honrar de forma permanente al fundador de la iniciativa y dejar un símbolo tangible de la Caravana en la ciudad.

El evento contó con la presencia de autoridades municipales, concejales y organizadores de la Caravana, quienes celebraron la trascendencia de este reconocimiento en el marco de la 65° edición de la bicicleteada.

