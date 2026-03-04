La medida responde a la circulación del subclado K del virus de influenza A (H3N2), responsable de brotes epidemiológicos en países del hemisferio norte que impactaron de manera significativa en los sistemas de salud. Por este motivo, las autoridades sanitarias resolvieron anticipar el inicio de la campaña para fortalecer la protección de la población antes del pico estacional de casos respiratorios.

A partir del lunes 9 de marzo, las vacunas antigripales estarán disponibles de forma gratuita en todos los vacunatorios habilitados de la provincia. La iniciativa forma parte de una estrategia conjunta entre la Nación y las jurisdicciones provinciales para mejorar las coberturas y reducir internaciones por complicaciones vinculadas a la gripe.



La campaña se orienta principalmente a los grupos de riesgo, para quienes la vacunación es obligatoria y especialmente recomendada debido al mayor riesgo de complicaciones graves, tal es el caso de embarazadas y puérperas; niños y niñas de 6 a 24 meses; personas de 65 años o más; personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (como diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, cardiopatías, obesidad o insuficiencia renal); y personal de salud.

Las autoridades sanitarias subrayan que vacunarse cada año es la forma más eficaz de evitar hospitalizaciones y neumonías asociadas a la influenza, además de reducir la carga sobre el sistema de salud durante el invierno.

Aunque la variante del virus de la gripe que circula no ha mostrado hasta ahora una mayor severidad que otras cepas reconocidas, los patrones de transmisión anticipados en el hemisferio norte encendieron la alerta preventiva en Argentina. Frente a este escenario, la cartera sanitaria nacional realizó compras anticipadas de vacunas antigripales para adultos y pediátricas, incluidas formulaciones específicas para personas mayores de 65 años.

La campaña también incluye recomendaciones de cuidado diario para disminuir la transmisión viral, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y el uso de barbijo para quienes presenten síntomas respiratorios, herramientas que complementan la protección que brinda la vacunación.

Con esta campaña, la provincia busca adelantarse a la circulación más intensa del virus y promover una mayor cobertura entre quienes corren mayor riesgo de sufrir cuadros graves durante la próxima temporada invernal.