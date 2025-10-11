Debido al pronóstico de lluvias previsto para este domingo, la Caminata Solidaria 3K por la Prevención del Cáncer de Mama fue reprogramada y se realizará el domingo 2 de noviembre en la ciudad de Batán. La jornada incluirá actividades de concientización, controles de salud y espacios informativos.

La iniciativa es organizada por la Delegación Batán, dependiente de la Secretaría de Participación Ciudadana, con el acompañamiento de la Secretaría de Salud.

Los participantes deberán colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado al comedor El Sueño del Pibe. La entrega de remeras para los primeros 200 inscriptos comenzará a las 9 de la mañana, mientras que la largada será a las 10, en la Colectora de Ruta 88, entre Ramón Carrillo (33 bis) y calle 35.

Durante la jornada, la Secretaría de Salud desplegará el dispositivo Salud en tu Barrio, que ofrecerá vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, controles de glucemia capilar y tensión arterial, consultas de salud mental y gestión de turnos para mamografías y PAP.

El encuentro busca promover la prevención y detección temprana del cáncer de mama, al tiempo que fomenta la solidaridad comunitaria a través de la donación de alimentos.

