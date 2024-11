La Cámara Textil de Mar del Plata realizó este viernes una reunión junto a la Fundación Pro Tejer en donde analizaron la situación local del sector en la ciudad y en el país tanto con productos nacionales como importados y sus precios en los comercios.

En ese sentido, Guillermo Fassano, presidente Cámara, y Luciano Galfione, presidente de la Fundación explicaron que durante la jornada recorrerán plantas productoras locales y brindarán una charla en la Universidad Nacional de Mar del Plata junto a estudiantes de Diseño Industrial en torno al futuro textil en la ciudad.

"Recibimos una visita muy agradable desde la Fundación, una cámara muy importante en todo el país y que representa al sector textil de todas las etapas. Tuvimos una mesa muy interesante de debate durante toda la mañana con la participación de gremios", indicó Fassano.

Sobre esto, Galfione expresó: "En Mar del Plata nos encontramos viendo la realidad, la industria local, especialmente la de los suéters la cual es una muy importante a nivel nacional y para el sector textil en particular. Tuve la oportunidad de intercambiar ideas, proyectos y demás y la Fundación siempre se caracterizó por eso, por aportar en pos del crecimiento del sector y de la sociedad. Y para eso vinimos, para intercambiar opiniones"

"Lo que nosotros manifestamos es que el problema en el país no es la producción sino comercializar porque en Argentina no es caro el textil. Todo aquello que se produce llega a los comercios y a los consumidores a precios no competitivos entonces vemos equívoco el diagnóstico. La realidad nos marca que no importa si el producto es importado o nacional, lo que hay que poner sobre la mesa es esa discusión, cómo hacer para que en el país se baje el costo de comerciar. Eso nos va a terminar cambiando los precios que nuestros consumidores pagan cada vez que compran", mencionó.

En ese sentido, el referente de Pro Tejer afirmó que durante la jornada tendrán "visitas a varias fábricas de toda la ciudad y también brindaremos una charla en la Universidad porque creemos que tenemos que llevar nuestra verdad relativa a los chicos que son el futuro de nuestro sector. Queremos que vean como es la realidad y lo que puede se avanzar a nivel productivo"

"Estamos en este momento trabajando a full con todo lo que pudimos vender en la temporada de invierno la cual es nuestro fuerte. Somos fabricantes e industriales y eso lo comenzamos en agosto y septiembre, así que ahora nos encontramos en el pico de la producción. El verano es un hito para nuestra historia interesante, porque viene mucha gente, conocen nuestro producto y compra en el mostrados. Nuestra producción es más importante para lo que se vende todo el año en el resto del país, que lo que vendemos en el mostrador. Así que esperamos que llegue mucha gente a la ciudad porque eso siempre nos ayuda", cerró Fassano.