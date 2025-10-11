La Cámara Nacional Electoral (CNE) definió este viernes que Diego Santilli será quien encabece la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, en reemplazo de José Luis Espert, quien renunció luego de quedar involucrado en un escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico.

El tribunal de alzada revocó el fallo de primera instancia del juez federal con competencia electoral bonaerense, Alejo Ramos Padilla, quien había dispuesto que Karen Reichardt —segunda en la nómina— quedara como cabeza de lista tras la renuncia de Espert.

La decisión fue adoptada por los jueces Santiago Corcuera (presidente) y Daniel Bejas (vicepresidente), mientras que Alberto Dalla Via no participó por encontrarse de licencia.

Según el fallo, la CNE sostuvo que correspondía aplicar la Ley de Paridad de Género (N.º 27.412) y su decreto reglamentario, que establecen que las sustituciones en las listas deben realizarse respetando el género del candidato reemplazado. En este caso, el tribunal consideró que el lugar vacante de Espert debía ser ocupado por un varón, lo que habilitó la postulación de Santilli.

La resolución cuestionó que Ramos Padilla “se apartó injustificadamente de la norma aplicable” y declaró inconstitucional la paridad sin fundamentos suficientes, además de desconocer precedentes del propio tribunal en situaciones similares.

Con esta decisión, Santilli encabezará la boleta bonaerense de Javier Milei, mientras que Karen Reichardt se mantendrá como segunda candidata.

Por otro lado, queda pendiente la definición sobre el pedido de reimpresión de las boletas presentado por el Gobierno, una solicitud que, según fuentes judiciales, no prosperará por falta de tiempo para garantizar el desarrollo normal de las elecciones del próximo 26 de octubre.

La resolución de la CNE se conoció luego de una reunión convocada de urgencia en medio del fin de semana largo, y despeja una de las principales incógnitas de cara a la elección legislativa en el principal distrito electoral del país.