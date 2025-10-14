La Cámara Nacional Electoral (CNE) declaró este lunes que no habrá reimpresión de boletas para la provincia de Buenos Aires, por considerar “vencidos los plazos” del cronograma electoral.

De esta forma, las elecciones legislativas del 26 de octubre se llevarán a cabo con las boletas que incluyen la imagen de José Luis Espert, aunque el primer candidato de La Libertad Avanza finalmente será Diego Santilli.

El fallo del máximo tribunal electoral, firmado por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, coincidió con la postura de la Junta Electoral bonaerense, que ya había rechazado la solicitud del oficialismo. Según el dictamen, la reimpresión de casi 14 millones de boletas resultaba “materialmente imposible” a menos de dos semanas de los comicios.

El fiscal federal Ramiro González también se pronunció en contra del pedido al advertir que “no existe margen temporal suficiente para imprimir y distribuir un nuevo instrumento de votación antes del día fijado para la elección”. La fecha límite para el envío a imprenta venció el 11 de octubre, y el expediente recién fue elevado al tribunal al día siguiente.

Desde La Libertad Avanza, los apoderados Alejandro Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Gómez Alvariño habían argumentado que el cambio de Espert por Santilli era necesario para “garantizar la transparencia electoral”. Sin embargo, la Cámara consideró que “no concurren circunstancias de excepción que justifiquen apartarse de la regla”.

La decisión cierra definitivamente la discusión judicial y confirma a Diego Santilli como cabeza de lista en reemplazo de José Luis Espert, aunque el nombre y la imagen del economista seguirán apareciendo en las boletas oficiales. Con el fallo, la Cámara Electoral dio por concluido uno de los capítulos más polémicos de la campaña bonaerense rumbo a las elecciones del 26 de octubre.

Fuente: Dib