En una jornada especial, multitudinaria y emotiva la Cámara de Diputados fue sede del primer parlamento bonaerense de la discapacidad, organizado por la diputada Margarita Recalde y contó, en la apertura, con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara. Además, estuvieron presentes las diputadas Soledad Alonso, Mayra Mendoza y su par Ariel Archanco.

Ads

El público presente pudo asistir a múltiples y multitudinarias actividades que se desarrollaron a lo largo del día y de las que participaron personas con discapacidad, familiares, organizaciones, legisladores y funcionarios provinciales.

El espacio brindado fue destinado a escuchar, dialogar y debatir con el objetivo de fortalecer la legislación y las políticas públicas que están orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, sus familias y trabajadores.

Ads

Puede interesarte

La iniciativa en el recinto estuvo conformada por tres bloques: trabajo, accesibilidad y comunidad. El trabajo con foco en la inclusión al empleo de las personas con discapacidad; la accesibilidad vinculada a las transformaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos sin impedimentos; y comunidad, dedicado a los espacios que ocupan diariamente.

Como se estableció en el llamamiento a la jornada, la convocatoria se enmarca en los principios establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene como objetivo eliminar las barreras físicas y sociales, garantizar el acceso a la educación, al empleo y la salud, y fomentar una cultura de respeto hacia todos.

Ads

Al comenzar el encuentro, el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, tomó la palabra y celebró este primer parlamento al afirmar que “una sociedad más inclusiva no se construye solamente desde las normas sino que también desde los vínculos y los ámbitos que compartimos”. Y concluyó diciendo que “una sociedad justa se mide en cómo trata a las personas con discapacidad y en quienes más necesitan el acompañamiento del Estado”.

Puede interesarte

Por su parte, la diputada Margarita Recalde se mostró conmovida por la presencia de decenas de personas y aseguró que “es un orgullo poder generar este tipo de instancias que son fundamentales y que tienen a las personas con discapacidad como protagonistas”.

Como parte de la actividad y como complemento del Parlamento se entregaron, en el Salón Auditorio del Edificio Anexo, los sellos Argentina Valora 2025, un reconocimiento a las organizaciones públicas y privadas que llevan adelante prácticas laborales inclusivas para las personas con discapacidad.

Ads

También, en el Salón de los Pasos Perdidos del edificio principal, se realizó una feria inclusiva con representantes de diversos talleres protegidos de la provincia, que exhibieron y brindaron información sobre sus productos.