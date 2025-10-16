La brisa del sur trae un leve descenso de temperatura
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 21 grados.
Este jueves 16 de octubre se espera en Mar del Plata una jornada con cielo entre ligeramente y parcialmente nublado, sin grandes cambios en las condiciones generales del tiempo.
La temperatura mínima será de 11 °C, mientras que la máxima alcanzará los 21 °C, un par de grados por debajo del día anterior pero aún dentro de un rango agradable para la época.
Las precipitaciones estarán prácticamente descartadas, con 0 % de probabilidad durante la mañana y noche, y apenas entre 0 y 10 % por la tarde, por lo que no se prevén lluvias.
El viento soplará desde el sector sur durante gran parte del día, con intensidades de 13 a 22 km/h en la mañana y aumentando a 23 a 31 km/h por la tarde y noche, momento en el que rotará levemente hacia el sureste. No se esperan ráfagas fuertes.
Una jornada tranquila y estable, ideal para actividades al aire libre, aunque con brisa moderada del sur que mantendrá una sensación fresca en las primeras horas del día.
