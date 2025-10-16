Este jueves 16 de octubre se espera en Mar del Plata una jornada con cielo entre ligeramente y parcialmente nublado, sin grandes cambios en las condiciones generales del tiempo.

La temperatura mínima será de 11 °C, mientras que la máxima alcanzará los 21 °C, un par de grados por debajo del día anterior pero aún dentro de un rango agradable para la época.

Las precipitaciones estarán prácticamente descartadas, con 0 % de probabilidad durante la mañana y noche, y apenas entre 0 y 10 % por la tarde, por lo que no se prevén lluvias.

El viento soplará desde el sector sur durante gran parte del día, con intensidades de 13 a 22 km/h en la mañana y aumentando a 23 a 31 km/h por la tarde y noche, momento en el que rotará levemente hacia el sureste. No se esperan ráfagas fuertes.

Una jornada tranquila y estable, ideal para actividades al aire libre, aunque con brisa moderada del sur que mantendrá una sensación fresca en las primeras horas del día.

