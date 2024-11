La aprobación a nivel nacional de la Boleta Única de Papel será un cambio histórico para las elecciones en el país, pero requerirá de una capacitación a la población, que no será sencilla. Esta situación genera preocupación en varias provincias, en especial aquellas que se rehúsan a cambiar el instrumento electoral.

Una de ellas es ni más ni menos que Buenos Aires, donde se resisten a dejar atrás la boleta sábana tradicional. Esta decisión se fundamenta en lo que consideran será una logística problemática por la utilización del nuevo sistema. Claro que esto implica votar por separado, ya sea en otra fecha o bien, en elecciones concurrentes, dos urnas y dos boletas el mismo día.

Al respecto, por estos días hay intensas conversaciones puertas adentro de la administración bonaerense que conduce Axel Kicillof, pero también hacia afuera, con propios y ajenos. Sucede que el peronismo atraviesa momentos de tensión, de los que el mandatario provincial no quedó exento. La interna del PJ empantanó una relación que ya venía complicada en la versión de PBA de Unión por la Patria.

No obstante, la misión es que el ruido a nivel nacional no afecte -todavía más- el vínculo en una de las pocas provincias que gobierna el peronismo, donde además es bastión. Así es que pese a los cortocircuitos existentes -en especial con La Cámpora- en la Legislatura se mantiene un trabajo conjunto.

“Se están analizando todas las opciones que hay sobre la mesa y esas opciones serán evaluadas con todos los integrantes de la coalición de gobierno y con la oposición”, indicaron cerca de Kicillof a TN. Y agregaron: “Dado que parece no haber consenso a nivel nacional para eliminar las PASO, todo indica que iremos a una elección con las dos instancias. Por lo tanto, desdoblar implica 4 votaciones (o 3)”.

El caso es que este escenario implica que el gobierno provincial se haga cargo de los costos de la elección, algo que no ocurrió nunca en la historia. El año pasado se evaluó ante lo que se vislumbraba como una posible derrota del peronismo a nivel nacional, para despegar a Kicillof de la boleta nacional. Finalmente, se optó por intentar traccionar hacia arriba, aunque finalmente no alcanzó y Sergio Massa no llegó a la presidencia.

La otra opción es una elección concurrente, es decir, dos votaciones el mismo día, pero con sistemas electorales diferentes. Por consiguiente, dos urnas, dos boletas y luego dos conteos diferentes. Esto ocurrió el año pasado en las elecciones porteñas. Esta es la opción que menos convence en las filas bonaerenses, por la dificultad que conlleva llevarla a cabo y el consecuente malestar social que generaría.

La reaparición de Massa y el rol en la interna

El viernes pasado hubo un encuentro en San Fernando, distrito que gobierna el massista Juan Andreotti, del que participaron Massa, sus intendentes y también legisladores, junto al gobernador bonaerense. Fue una reunión privada, en la que se habló de todas las posibilidades y no se descartó ninguna. Será una decisión que se tomará entre las tres patas de Unión por la Patria: el Gobernador, La Cámpora, y el Frente Renovador.

Algunos en el massismo creen que es mejor desdoblar, “para cuidar lo que ya tenés, más en este contexto nacional”. Y Kicillof no está negado a esa posibilidad. Está dispuesto a conversarlo y llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas que componen el oficialismo provincial. Por estos días, la opción del desdoblamiento cobra fuerza.

En ese cónclave se habló también de la necesidad de pasar de página en la interna del PJ. En consonancia con lo que cree Kicillof, Massa le pidió que se enfoque en la gestión. “El enemigo es Milei”, señalan de uno y otro lado de la medianera peronista.

No fue ese el único encuentro entre los exministros de Economía. Días antes mantuvieron una reunión a solas donde ratificaron el vínculo entre ambos. Kicillof tiene un frente abierto con La Cámpora y Massa puede ser un agente de paz entre ambos, ya que tiene diálogo fluido con Máximo Kirchner.

