En un contexto en el que las redes sociales cambian constantemente sus algoritmos y la publicidad digital se encarece, el email marketing sigue siendo uno de los canales más rentables y estables para empresas y organizaciones. Sin embargo, elegir la herramienta adecuada no es una decisión menor. Plataformas como Mailjet, MailerLite o Acumbamail compiten en un mercado cada vez más exigente, donde Mailrelay ha logrado posicionarse como una alternativa sólida y diferencial.

Desde el primer contacto, Mailrelay juega una carta que para muchos usuarios resulta decisiva: es una herramienta española, con panel de control íntegramente en español y un servicio de atención al cliente también en español, accesible por teléfono, chat y tickets. En un sector dominado por soluciones internacionales, esta cercanía marca una diferencia real para empresas y profesionales que valoran una comunicación directa y sin barreras idiomáticas.

Uno de los puntos que más llama la atención en esta comparativa es el plan gratuito de Mailrelay, considerado el mayor del mercado. Permite enviar hasta 80.000 correos electrónicos al mes a un máximo de 20.000 contactos, sin límites diarios. Esta característica no solo resulta atractiva para pequeños proyectos o emprendedores, sino también para empresas que desean probar campañas a gran escala sin asumir costes iniciales. Frente a esto, otras plataformas como Mailjet o MailerLite ofrecen planes gratuitos más restrictivos, tanto en volumen de envíos como en funcionalidades.

Pero el volumen no lo es todo. La facilidad de uso es otro factor clave, y aquí Mailrelay también introduce una diferencia relevante con su editor visual de newsletters con inteligencia artificial integrada. Esta funcionalidad permite diseñar boletines de forma rápida e intuitiva, incluso sin conocimientos técnicos, optimizando tiempos y mejorando el resultado final. Mientras que otras herramientas apuestan por editores sencillos, la integración de IA añade un plus que facilita la creación de campañas más efectivas.

La entregabilidad es, sin duda, uno de los aspectos más críticos del email marketing. No basta con enviar miles de correos si estos no llegan a la bandeja de entrada. En este terreno, Mailrelay destaca por contar con rangos de IPs propios y algoritmos específicos orientados a mejorar la reputación del envío. Esto lo convierte en una opción especialmente atractiva para grandes empresas o proyectos con necesidades de envíos masivos, incluso de millones de correos electrónicos, algo que no todas las plataformas pueden garantizar con la misma solvencia.

Al comparar con Mailjet, se observa que esta última está bien posicionada a nivel internacional, pero su soporte en español es limitado y muchas de sus opciones avanzadas requieren planes de pago desde fases tempranas. MailerLite, por su parte, es valorada por su simplicidad, aunque su plan gratuito queda corto para proyectos que crecen rápidamente. Acumbamail, también de origen español, ofrece una alternativa interesante, pero con límites más ajustados en su versión gratuita y menos margen para escalar sin coste.

Otro punto diferencial de Mailrelay es que incluye automatizaciones y flujos de trabajo incluso en su versión gratuita. Esto permite crear campañas automatizadas, secuencias de bienvenida o comunicaciones segmentadas sin necesidad de pasar a planes de pago, algo poco habitual en este tipo de herramientas.

En conjunto, la comparativa muestra que Mailrelay no solo compite en precio o volumen, sino en una combinación equilibrada de soporte cercano, potencia técnica, facilidad de uso y escalabilidad. En un mercado donde muchas plataformas obligan a elegir entre coste y funcionalidades, Mailrelay se posiciona como una solución pensada para acompañar el crecimiento de los proyectos, desde los primeros envíos hasta campañas de gran alcance.

Para empresas, profesionales del marketing y organizaciones que buscan una herramienta fiable, en español y preparada para el presente y el futuro del email marketing, Mailrelay se consolida como una de las opciones más completas frente a Mailjet, MailerLite y Acumbamail.