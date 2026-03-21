Se realizó en la Banquina Chica del Puerto un acto institucional con la colocación de una placa conmemorativa y la inauguración de una muestra fotográfica, a 50 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, con la participación de autoridades, referentes y trabajadores del puerto.

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Durante la actividad se dispusieron fotografías que documentan los hechos posteriores al golpe de Estado y la lucha sostenida de los organismos de derechos humanos. Además, se colocó una placa conmemorativa con especial evocación a trabajadores portuarios desaparecidos y la reafirmación de “un compromiso permanente: memoria, verdad, justicia y democracia”.

La muestra se integra al tradicional paseo turístico y reúne imágenes de distintos momentos ligados al inicio de la dictadura, así como a manifestaciones y reclamos sostenidos durante décadas en pedido de justicia por los asesinados y desaparecidos, y condena a los responsables del terrorismo de Estado.

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En ese marco, se destacó el valor simbólico de emplazar la propuesta en un espacio representativo de la ciudad, como la Banquina de Pescadores, para “contar qué nos pasó a los que vivimos aquí desde el 24 de marzo de 1976 y cómo transitamos esos 50 años”.

Las fotografías, instaladas sobre estructuras amuradas al piso y al nivel de circulación del público, pertenecen a Juan Carlos Candeloro, Andrea Ristol, Diego Izquierdo, Mauro Rizzi, José Víctor Scalzo y Marcela Golfredi, quienes recibieron un reconocimiento especial.

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El recorrido incluye registros de las primeras horas tras el golpe militar, manifestaciones realizadas en la ciudad, juicios a militares y civiles responsables de delitos de lesa humanidad y la persistente lucha por memoria, verdad y justicia.