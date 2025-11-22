La Banda Sinfónica Municipal ofrecerá mañana domingo 23 de noviembre un concierto abierto al público en la parroquia San José, ubicada en Matheu 3349, en el marco de los festejos por el 71º aniversario de la Sociedad Italiana “Las Tres Venecias”.

Bajo la dirección del maestro José María Ulla, el ensamble interpretará un repertorio centrado en grandes piezas del mundo musical italiano. El programa incluirá obras de Verdi, Puccini y Albinoni, además de arias y canzonettas tradicionales que forman parte del imaginario cultural de distintas épocas.

El concierto contará además con la participación del tenor Antonio Grieco y del solista de oboe Hernán Apaolaza, invitados especialmente para la ocasión.

La entrada será libre y gratuita, por orden de llegada y hasta completar la capacidad del templo.

