Un video grabado dentro de la Unidad Penitenciaria N°9 de La Plata mostró las comodidades con las que cuenta uno de los jefes de la organización conocida como “La Banda del Millón”, vinculada a una serie de asaltos a adultos mayores, entre ellos el violento robo a una jubilada influencer en San Isidro.

Ads

La grabación, difundida recientemente, exhibe la celda de Hugo Isaías Castillo San Martín, donde se pueden ver un televisor inteligente, luces LED, parlantes y marihuana, lo que sorprendió tanto a investigadores como a fuentes judiciales.

Castillo San Martín, de 20 años y apodado “Huguito”, cumple prisión en ese penal bonaerense imputado por múltiples delitos graves, entre ellos el homicidio del empresario Enrique De Marco en marzo de 2024. Estuvo prófugo varios meses hasta su arresto en noviembre del año pasado en una discoteca de Tigre.

Ads

Según la investigación, desde su lugar de detención ha seguido coordinando operaciones de la banda a través de las redes sociales, e incluso recluta y dirige a otros integrantes para cometer robos en la zona norte del Conurbano. La organización está acusada de al menos una docena de entraderas y ataques violentos, y también se le atribuyen homicidios vinculados a disputas internas y errores durante actos delictivos.

La difusión de este material encendió el debate sobre el acceso a objetos y privilegios dentro de los penales y la manera en que los líderes de bandas delictivas continúan operando pese a estar detenidos, algo que fuentes judiciales y policiales investigan en profundidad.

Ads

La información también cobro relevancia luego del reciente crimen a la jubilada de 82 años, de lo cual sería autoría de la misma banda, en donde los ladrones irrumpieron con gran brutalidad y la mujer terminó con heridas cortantes y múltiples golpes. No solo se llevaron alhajas, relojes y el efectivo que guardaba en su casa, sino que también ingresaron a su cuenta bancaria y retiraron todos los fondos disponibles.