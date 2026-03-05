Un total de 19 detenidos vinculados a la conocida “Banda del Millón” fueron trasladados a una unidad penitenciaria de máxima seguridad por decisión del Servicio Penitenciario Bonaerense. La medida se tomó luego de distintos pedidos realizados por el fiscal del caso, que busca evitar que los sospechosos sigan coordinando robos desde prisión.

Según la investigación, algunos miembros de esta organización utilizaban teléfonos celulares dentro de la cárcel para comunicarse con cómplices y planificar delitos en el exterior. Por ese motivo, se dispuso reforzar las condiciones de detención y restringir completamente el acceso a dispositivos móviles.

La banda está acusada de participar en violentos robos en viviendas del norte del conurbano bonaerense. En varios casos, los asaltos habrían sido organizados desde la cárcel por integrantes del grupo que ya estaban detenidos.

Con el traslado a un penal de mayor seguridad, las autoridades buscan aumentar los controles sobre los presos y evitar que continúen dirigiendo actividades delictivas desde el interior del sistema penitenciario.

