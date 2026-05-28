La vicepresidenta del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Verónica Berasueta, se refirió a la caída registrada en la compra-venta de inmuebles durante abril y aseguró que la disminución de escrituras responde principalmente a demoras administrativas en Catastro de la provincia de Buenos Aires.

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“En abril vemos una baja en la cantidad de escrituras informadas por el Colegio de Escribanos. El año pasado fueron 1.410 y este año 1.210, lo que representa un 15% menos interanual”, explicó Berasueta en diálogo con El Marplatense.

No obstante, la dirigente aclaró que el balance general del año continúa siendo favorable para el sector inmobiliario. “El primer trimestre estuvo un 21% arriba de 2025 y el primer cuatrimestre sigue un 10% por encima del año anterior”, detalló.

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Además, señaló que la principal dificultad actual pasa por inconvenientes internos en Catastro bonaerense. “No se están expidiendo certificados y eso frena las escrituras que seguramente se irán concretando en los próximos meses. Aun así, seguimos muy por encima de los índices de 2023 y 2024”, concluyó.

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