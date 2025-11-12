La Justicia confirmó que Débora Bulacio, de 39 años, fue víctima de un femicidio en Necochea. El informe preliminar de la autopsia reveló que la mujer murió por estrangulamiento y presentaba graves golpes en la cabeza, además de lesiones compatibles con intentos de defensa durante el ataque.

Se recuerda que el cuerpo fue hallado este martes semienterrado en una zona de médanos cercana al Lago de los Cisnes, dentro del camping Miguel Lillo, donde la víctima se encontraba de vacaciones junto a su pareja, Angel Andrés Gutiérrez. Ambos habían viajado desde Villa Cacique para pasar unos días de descanso.

Según testigos, la pareja discutió el sábado, aunque no se observaron agresiones físicas en ese momento. Sin embargo, ese mismo día, Débora se comunicó por última vez con su familia y envió un mensaje a uno de sus hijos en el que aseguraba que Gutiérrez le había pegado, provocándole un ojo morado y un diente flojo.

La desaparición fue denunciada el domingo por la mañana por el sereno del camping, quien notó la ausencia de la mujer y observó al hombre caminando solo por el predio. A partir de ese momento, se desplegó un amplio operativo de búsqueda con más de ochenta efectivos de la Policía Bonaerense, Defensa Civil, Guardaparques y la Policía Ecológica.

Durante el rastrillaje, previo al hallazgo del cuerpo, se encontraron prendas de la víctima manchadas con sangre, calzas, zapatillas y la carpa que compartía con Gutiérrez, oculta entre los matorrales cerca del muelle de pescadores.

El hombre fue detenido e imputado por femicidio. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar responsabilidades.