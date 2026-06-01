La investigación por el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba tras permanecer desaparecida durante una semana, sumó en las últimas horas un dato clave: la autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue asfixia.

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Mientras continúan los análisis complementarios, los peritos trabajan para establecer con precisión la mecánica del ataque, el lugar exacto donde ocurrió el crimen y si existieron otras personas involucradas. El principal acusado es Claudio Gabriel Barrelier, quien permanece detenido y podría enfrentar una imputación más grave a medida que avancen las pericias.

La fiscalía también analiza rastros biológicos, teléfonos celulares y distintos elementos secuestrados durante los allanamientos. Los investigadores intentan reconstruir las últimas horas de la víctima y esclarecer todas las circunstancias que rodearon uno de los casos que más conmoción generó en Córdoba durante los últimos días.

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