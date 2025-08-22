La autopsia confirmó que la mujer hallada muerta en Ameghino falleció por un paro cardiorrespiratorio
El cuerpo de Yesica Pamela Casco, de 35 años, no presentaba lesiones traumáticas recientes. Se esperan los resultados de los estudios toxicológicos.
La investigación por la muerte de Yesica Pamela Casco, de 35 años, ocurrida este viernes en el barrio Ameghino, tuvo un primer avance con los resultados preliminares de la autopsia. Según informaron fuentes oficiales, la mujer falleció por un paro cardiorrespiratorio.
El informe descartó la presencia de lesiones traumáticas recientes en su cuerpo. No obstante, se extrajeron muestras para estudios toxicológicos y de alcohol que permitirán precisar las circunstancias de su deceso.
El hecho se produjo en la zona de Amaya entre Chacabuco y Maipú. De acuerdo con los primeros datos, familiares de Casco intentaron asistirla y la trasladaron de urgencia al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Ameghino, aunque lamentablemente la mujer llegó sin vida.
La fiscal Florencia Salas está a cargo de la causa y aguarda resultados de las pruebas toxicológicas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión