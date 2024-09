Los integrantes de la Asociación Productores de Eventos (APE), entidad que agrupa a los establecimientos y empresas dedicadas a eventos de Mar del Plata y la zona, celebraron mediante un comunicado la derogación del cobro por los derechos de autor por canciones, películas y otro tipo de obras artísticas que se reproduzcan en ámbitos privados.

La medida también modifica lo que se considera la “representación o ejecución pública” de las obras musicales, cinematográficas, dramáticas y literarias. El uso de las obras implicaban un cobro, ya que requiere ser autorizada por su autor o las entidades gestoras del régimen de propiedad intelectual.

Puede interesarte

En este sentido, resaltaron: "La razón del pago de derechos de autor y compositor por reproducción pública de obras musicales es en tanto y en cuanto se explote comercialmente con su reproducción. Es decir, cuando se obtiene un beneficio económico de su reproducción, nada más contrario a lo que ocurre en un evento privado, sea cual fuere, en un domicilio particular o en un salón alquilado. La familia o la empresa que organiza el evento no realiza un acto comercial ni explota absolutamente nada con la reproducción de temas musicales. No cobra entrada ni derecho alguno a los participantes".

Asimismo, denunciaron que “tanto la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) como la Asociación Argentina de Intérpretes y Corporación Argentina de Productores de la Industria Fonográfica (AADI-CAPIF) han abusado de sus facultades recaudatorias, estableciendo en forma unilateral arbitraria y discrecional montos dinerarios a aquellas personas y entidades que realizan eventos privados en salones, con sumas cuantiosas que ahogaban la posibilidad de afrontar la celebración privada”.

Puede interesarte

Entonces, en consonancia con su “reclamo histórico” y la nueva normativa nacional junto a las repercusiones, la APE le aconsejó a sus asociados y a los establecimientos de la actividad “no exigir a sus clientes abonar suma alguna por derechos de propalación ya derogados, haciendo la salvedad que se deberá respetar la normativa nacional, provincial o municipal que legalmente se promulgue”.

Y en último lugar, desearon "que tal acierto de la actual administración nacional se

consolide y extienda a la normativa inconstitucional que autorizaba esos abusos,

con el consiguiente recargo de contribuciones e impuestos distorsivos de la

economía en general".