La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió que no se juegue la fecha 9 de los torneos del fútbol argentino programada del 5 al 8 de marzo, en protesta por una causa judicial que afecta a sus principales dirigentes.

La decisión fue adoptada este lunes en una reunión del Comité Ejecutivo, donde todos los clubes presentes votaron por suspender esa jornada de la Liga Profesional y también los partidos del resto de las categorías. Según explicaron en un comunicado, la medida se toma en repudio a una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la AFA.

El conflicto se originó después de que se ordenara que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, presten declaración indagatoria en una causa que investiga presuntas irregularidades en el pago de aportes y tributos, acusaciones que la entidad rechaza. En su comunicado, la AFA afirma que está al día con sus obligaciones fiscales y que no existe deuda exigible, y sostiene que la denuncia es infundada.

La suspensión afecta todos los encuentros planificados para esos días y refleja una nueva etapa de tensión entre la dirigencia del fútbol y el organismo fiscalizador que presentó la denuncia.

