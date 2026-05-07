La Asociación Argentina de Angus recibió a una delegación de Kazajistán para impulsar negocios ganaderos
Desde Angus destacaron que la visita representa una oportunidad para abrir nuevos mercados para la carne y la genética argentina.
El presidente de la entidad, Amadeo Derito, explicó que el interés del país asiático está centrado en la importación de animales en pie, embriones y semen para mejorar la calidad de su rodeo y aumentar la producción ganadera.
“Kazajistán busca incrementar su stock bovino y reconoce que la genética argentina se adapta muy bien a sus condiciones climáticas y geográficas”, señaló Derito. Además, recordó que durante la década del 50 ese país ya había incorporado reproductores provenientes de Argentina y Uruguay con buenos resultados.
Según detalló, el gobierno kazajo impulsa líneas de financiamiento para expandir el sector y existe interés concreto en adquirir unas 20 mil hembras, una cifra considerada significativa dentro del mercado ganadero internacional.
Entre los principales desafíos para concretar las operaciones aparecen las cuestiones sanitarias y logísticas, como los protocolos de exportación, el transporte marítimo y la coordinación de certificados y medios de pago. Desde Angus destacaron que la visita representa una oportunidad para abrir nuevos mercados para la carne y la genética argentina.
Fuente: Perfil
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión