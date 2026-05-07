El presidente de la entidad, Amadeo Derito, explicó que el interés del país asiático está centrado en la importación de animales en pie, embriones y semen para mejorar la calidad de su rodeo y aumentar la producción ganadera.

Ads

“Kazajistán busca incrementar su stock bovino y reconoce que la genética argentina se adapta muy bien a sus condiciones climáticas y geográficas”, señaló Derito. Además, recordó que durante la década del 50 ese país ya había incorporado reproductores provenientes de Argentina y Uruguay con buenos resultados.

Puede interesarte

Según detalló, el gobierno kazajo impulsa líneas de financiamiento para expandir el sector y existe interés concreto en adquirir unas 20 mil hembras, una cifra considerada significativa dentro del mercado ganadero internacional.

Ads

Entre los principales desafíos para concretar las operaciones aparecen las cuestiones sanitarias y logísticas, como los protocolos de exportación, el transporte marítimo y la coordinación de certificados y medios de pago. Desde Angus destacaron que la visita representa una oportunidad para abrir nuevos mercados para la carne y la genética argentina.

Fuente: Perfil

Ads