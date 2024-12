El secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), Pablo Trueba, celebró la reciente decisión del Consejo Federal Pesquero de asignar las cuotas de captura de merluza que regirán desde 2025 hasta 2039, una medida largamente esperada por el sector.

Trueba resaltó que esta resolución brinda previsibilidad a la actividad pesquera, especialmente a los trabajadores y empresarios del rubro, quienes enfrentaban una creciente preocupación por la demora en la cuotificación.

“Esto nos da previsibilidad. Recordemos que venimos desde principios de este año con una ley base que nos hablaba de una licitación internacional de permisos y cuotas”, señaló.

El dirigente explicó que, aunque esa intención del gobierno fue rechazada en el Congreso, la incertidumbre persistió durante meses, generando alarma en el sector por el impacto que podría tener sobre los puestos de trabajo.

Trueba también cuestionó las declaraciones realizadas por algunos referentes gubernamentales, como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien en un foro internacional sugirió que la pesca era un sector privilegiado que no pagaba lo suficiente. “Cuando Sturzenegger hace referencias en Harvard sobre el sector de la pesca, decía que lo querían empobrecer porque era un sector que no pagaba nada. Eso habla del desconocimiento. La pesca es uno de los sectores productivos que más aporta al Estado, no solo con impuestos empresariales, sino también con el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores”, subrayó.

El líder sindical destacó los costos y riesgos asociados a la actividad pesquera. “Es una inversión muy cara armar un barco para salir a navegar. Es un riesgo muy alto, más allá de que es una de las actividades más peligrosas del mundo, la segunda después de la minería”, explicó, resaltando el esfuerzo económico y humano que implica sostener la actividad.

Trueba reconoció que, si bien la asignación de cuotas resuelve un problema central para el sector, aún quedan desafíos pendientes. “Hoy podemos decir que, más allá de que existen problemas que hay que seguir resolviendo, por lo menos el problema principal que era la captura de la merluza, la predominante para Mar del Plata y el resto del país, ya está resuelto. Eso nos da un marco de tranquilidad antes de finalizar este año tan difícil”, concluyó.