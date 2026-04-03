La Armada Argentina lanzó una convocatoria abierta para que 30 personas puedan formar parte del operativo de despedida de la Fragata ARA Libertad, que iniciará una nueva travesía internacional. La propuesta apunta a acercar a la ciudadanía a una experiencia naval única, en el marco del 54° Viaje de Instrucción.

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El mecanismo consiste en un sorteo que seleccionará a 15 ganadores, cada uno con la posibilidad de asistir junto a un acompañante. Quienes resulten elegidos deberán presentarse el 11 de abril en el Apostadero Naval de Buenos Aires, desde donde embarcarán en el buque escolta ARA Ciudad de Zárate para presenciar la zarpada.

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Para participar, los interesados deben cumplir consignas simples a través de redes sociales, como seguir la cuenta oficial de la fuerza, interactuar con la publicación del sorteo y etiquetar a otra persona. No se requiere experiencia previa, aunque es necesario ser mayor de edad o contar con autorización.

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La travesía del emblemático buque escuela se extenderá por varios meses e incluirá escalas en distintos puertos del continente, con un recorrido centrado en la costa este de América. Además de su rol formativo para los futuros oficiales, el viaje también tiene un componente diplomático y de representación internacional.

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