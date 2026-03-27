La Justicia de Estados Unidos le dio un fuerte respaldo a la Argentina en el largo conflicto por la expropiación de YPF, al dejar sin efecto la condena que obligaba al país a pagar una suma millonaria.

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La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revisó el fallo de primera instancia dictado por la jueza Loretta Preska. En esa resolución previa se había ordenado al Estado argentino abonar más de 16.000 millones de dólares a los demandantes por la nacionalización de la petrolera en 2012.

Con este nuevo pronunciamiento, el tribunal anuló esa sentencia y dejó sin efecto la obligación de pago, al considerar que los reclamos no se ajustaban correctamente al marco legal aplicable.

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El fallo representa un giro clave en un litigio que se extendió durante más de una década y que tenía un fuerte impacto potencial sobre las cuentas públicas argentinas. Además, implica que también queden sin sustento las medidas derivadas de la condena anterior, como intentos de ejecución sobre activos del país.

La causa había sido impulsada por fondos vinculados a antiguos accionistas de YPF, quienes reclamaban una compensación por la forma en que se llevó adelante la estatización. Sin embargo, la Cámara entendió que el caso debía analizarse bajo normas del derecho argentino, lo que resultó determinante para revertir el fallo original.

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Si bien la resolución es considerada un alivio significativo para la Argentina, el proceso judicial aún no está completamente cerrado, ya que las partes podrían intentar llevar la disputa a instancias superiores en Estados Unidos.

En términos generales, la decisión reconfigura el escenario del caso YPF y reduce, al menos por ahora, uno de los mayores riesgos financieros que enfrentaba el país en tribunales internacionales.