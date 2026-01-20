El gobierno de Argentina aceptará la invitación para integrar el Board of Peace, el organismo internacional creado por Donald Trump, aunque no pagará los USD 1.000 millones que Estados Unidos exige a los países que buscan asegurarse un lugar permanente en el grupo.

Ads

La decisión fue confirmada por fuentes oficiales, que explicaron que el pago funciona como un mecanismo para garantizar la continuidad futura dentro del organismo. “No vamos a pagar nada. Es solo para asegurarte el lugar a largo plazo”, señalaron desde el entorno del presidente Javier Milei.

La invitación fue realizada de manera directa por Trump, quien propuso que la Argentina se incorpore como miembro fundador del Board of Peace, un espacio creado para intervenir en conflictos internacionales y que tendrá como primera misión avanzar en un proceso de pacificación en la Franja de Gaza.

Ads

Puede interesarte

Milei y Trump podrían coincidir esta semana en Davos, donde ambos participarán del Foro Económico Mundial, aunque por el momento no hay confirmada una reunión bilateral. Desde el Gobierno destacan que la relación con Washington atraviesa “un muy buen momento”, que también podría derivar en un acuerdo comercial.

Según el borrador del estatuto del Board of Peace, los países invitados podrán integrar el organismo por un período inicial de tres años sin costo. Solo aquellos que aporten más de USD 1.000 millones en efectivo quedarían exentos de ese límite temporal. Finalizado ese plazo, la continuidad dependerá de una decisión del presidente estadounidense.

Ads

El Board of Peace está integrado por figuras clave de la política internacional, entre ellas el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, el enviado especial para Medio Oriente Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair. La participación argentina se enmarca en la estrategia del Gobierno de alineamiento con Estados Unidos y de respaldo a iniciativas vinculadas a la seguridad y la política internacional.

Fuente: Infobae