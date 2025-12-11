La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de un joven de 23 años que permitió que su hijo de 5 años manejara un cuatriciclo en una ruta de la provincia de Buenos Aires. El hecho quedó registrado en un video que el propio padre publicó en sus redes sociales y que rápidamente se viralizó.

En las imágenes se observa al niño conduciendo el vehículo en la vía pública y, en otro tramo, circulando sin casco en un descampado. La ANSV identificó al responsable y actuó de oficio, considerando la maniobra como una imprudencia deliberada y una falta grave de responsabilidad.

La normativa vigente establece que los cuatriciclos solo pueden circular en corredores seguros habilitados y nunca en rutas. Además, ningún menor puede conducir vehículos motorizados en la vía pública.

El organismo remarcó que este tipo de conductas, difundidas en redes sociales en busca de notoriedad, exponen a los niños a riesgos extremos, vulneran las normas viales y ponen en peligro tanto su vida como la de terceros.

Por este motivo, la ANSV intervino de manera inmediata para desalentar prácticas peligrosas que pueden tener consecuencias irreparables.

